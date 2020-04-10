toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Прощание со слезами на глазах: Роналдиньо перед выходом из изолятора получил трогательный подарок от заключенных

10:29 116 Читати українською
Прощание со слезами на глазах: Роналдиньо перед выходом из изолятора получил трогательный подарок от заключенных
Роналдинью / ESPN

Заключенные следственного изолятора парагвайской столицы Асунсьона мило попрощались со звездным подозреваемым перед его выходом на свободу под залог.

Заключенные устроили для скандального бразильца и его брата барбекю, когда узнали, что его переводят под домашний арест. Об этом сообщает ESPN.

Роналдиньо отбывает домашний арест в фантастических условиях – узник или король?

Роналдиньо за время пребывания в тюрьме настолько сблизился с сокамерниками, что те не сдерживали слез в момент прощания. Пораженный Ронни пообещал навестить заключенных перед возвращением в Бразилию. 40-летняя экс-звезда Барселоны завоевал авторитет в изоляторе – участвовал в ежедневных занятиях, играл в футбол и посещал занятия по плотницкому делу.

Напомним, что 7 апреля Роналдиньо освободили под залог в размере 1,6 млн долларов. Его обвиняют в незаконном пересечении границы с поддельным паспортом.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все

blog_ava
Сабо достойно ответил Алиеву, который назвал специалиста худшим тренером
08:00
554
Теги
Мир Роналдиньо Роналдиньо футбольные курьёзы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
29
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук