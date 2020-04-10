Прощание со слезами на глазах: Роналдиньо перед выходом из изолятора получил трогательный подарок от заключенных

Заключенные следственного изолятора парагвайской столицы Асунсьона мило попрощались со звездным подозреваемым перед его выходом на свободу под залог.

Заключенные устроили для скандального бразильца и его брата барбекю, когда узнали, что его переводят под домашний арест. Об этом сообщает ESPN.

Роналдиньо отбывает домашний арест в фантастических условиях – узник или король?

Роналдиньо за время пребывания в тюрьме настолько сблизился с сокамерниками, что те не сдерживали слез в момент прощания. Пораженный Ронни пообещал навестить заключенных перед возвращением в Бразилию. 40-летняя экс-звезда Барселоны завоевал авторитет в изоляторе – участвовал в ежедневных занятиях, играл в футбол и посещал занятия по плотницкому делу.

Напомним, что 7 апреля Роналдиньо освободили под залог в размере 1,6 млн долларов. Его обвиняют в незаконном пересечении границы с поддельным паспортом.

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