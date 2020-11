Во время прощания с умершим аргентинцем не обошлось без беспорядков на улицах Буэнос-Айреса. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, несколько человек получили ранения. Кроме того, люди, которые стоят в огромных очередях, не соблюдают социальной дистанции, а далеко не все имеют маски на лице.

Заметим, еще несколько часов назад сообщалось, что церемония продлится двое суток. Но родственники покойного Марадоны решили сократить ее длительность до 10 часов. Возможно, именно это стало причиной беспорядков, ведь тысячи людей ждали на улице всю ночь, чтобы попрощаться с кумиром. Страшно подумать, что будет, когда они не получат такой возможности, отмечает Marca.

К слову, гроб с телом Марадоны находится в доме резиденции президента. Непосредственного доступа к нему нет – ситуацию контролируют охранники, также есть специальное ограждение. Фанаты несут цветы, футболки и шарфы, которые кладут рядом с гробом.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни.

