Месси открыл счет на 28-й минуте встречи. Бускетс выполнил роскошный заброс, и аргентинцу даже не пришлось прыгать для точного удара головой. Через 10 минут Мина ответил скрытым выстрелом из-под Пике.

Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки

Второй тайм превратился для Барселоны в настоящую катастрофу. Забить второй раз никак не удавалось, а доигрывать пришлось в меньшинстве из-за второй желтой Лангле. Похоронил каталонцев все тот же Мина, удачно сыграв на добивании. 1:2 – Барселона проиграла и официально попрощалась с надеждами на чемпионский титул.