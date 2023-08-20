СК Днепр-1 выиграл первый тайм благодаря неоднозначному пенальти. Рубчинский уже нанес удар и сам налетел на игрока Оболони. Николай Балакин указал на "точку", из которой четко пробил Пихаленок.

Оболонь шокировала СК Днепр-1 – "пивовары" оформили камбек и одержали первую победу в УПЛ

Оболонь отыгралась уже на 18-й секунде после перерыва. Тарануха решился на сложный удар и попал "между ушей" Кинарейкину – в очередной раз приходится вспоминать о вратарских проблемах СК Днепр-1. Вместо ожидаемого штурма от вице-чемпиона вперед полетел новичок элиты. На 83-й минуте Оболонь добилась своего. Подопечные Валерия Иващенко разыграли образцовую контратаку, которую завершил Краснопир. "Пивовары" даже забили еще раз, но Тарануха был в офсайде. 1:2 – поражение СК Днепр-1, сразу после которого Александр Кучер подал в отставку.