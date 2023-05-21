Дуэль началась с пенальти, который не реализовал Уоткинс. Но уже через несколько мгновений Рэмзи результативно замкнул прострел в штрафную. Ливерпуль в ответ давил. Гакпо даже забил, но VAR отменил гол из-за офсайда.

Ливерпуль разделил очки с Астон Виллой, почти потеряв шансы на ЛЧ – Фирмино забил в прощальном матче на Энфилде

Но на 89-й минуте мерсисайдцев спас Фирмино, который проводил последний поединок на Энфилде в красной футболке. Ливерпуль усложнил себе задачу попасть в Лигу чемпионов, но закрепился на 5 строчке. Астон Вилла идет седьмой.