Прощальное спасение имени Фирмино в видеообзоре матча Ливерпуль – Астон Вилла
00:15 - Читати українською
Ливерпуль вырвал ничью против Астон Виллы (1:1) в 37-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка.
завершено
Джейкоб Рэмзи 28’
28’ Джейкоб Рэмзи
Дуэль началась с пенальти, который не реализовал Уоткинс. Но уже через несколько мгновений Рэмзи результативно замкнул прострел в штрафную. Ливерпуль в ответ давил. Гакпо даже забил, но VAR отменил гол из-за офсайда.
Ливерпуль разделил очки с Астон Виллой, почти потеряв шансы на ЛЧ – Фирмино забил в прощальном матче на Энфилде
Но на 89-й минуте мерсисайдцев спас Фирмино, который проводил последний поединок на Энфилде в красной футболке. Ливерпуль усложнил себе задачу попасть в Лигу чемпионов, но закрепился на 5 строчке. Астон Вилла идет седьмой.
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