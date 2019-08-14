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Прошел мимо – эпический фейл голкипера в азиатской Лиге чемпионов

11:52 158 Читати українською
Прошел мимо – эпический фейл голкипера в азиатской Лиге чемпионов
Лорис Кариус бывал в похожей ситуации / Фото ФК Ливерпуль

Азиатская Лига чемпионов – для гурманов, но ради таких эпизодов, турнир имеет право на существование.

В рамках 1/8 финала азиатской ЛЧ иранский Зоб Ахан принимал аравийский Аль-Иттихад. Соперники наколотили на двоих 7 голов и в итоге гости прошли дальше, но изюминка матча в другом.

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Во время третьего гола вратарь хозяев Мохаммад Багер Садеги попытался прервать атаку аравийцев, выйдя из ворот и выбив мяч, но в простой ситуации просто не смог попасть по круглому. После чего мяч медленно закатился в ворота.

Отчаянию голкипера не было предела.

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