Прошел мимо – эпический фейл голкипера в азиатской Лиге чемпионов

Азиатская Лига чемпионов – для гурманов, но ради таких эпизодов, турнир имеет право на существование.

В рамках 1/8 финала азиатской ЛЧ иранский Зоб Ахан принимал аравийский Аль-Иттихад. Соперники наколотили на двоих 7 голов и в итоге гости прошли дальше, но изюминка матча в другом.

Удивительный автогол в чемпионате Чили – претендент на курьез года

Во время третьего гола вратарь хозяев Мохаммад Багер Садеги попытался прервать атаку аравийцев, выйдя из ворот и выбив мяч, но в простой ситуации просто не смог попасть по круглому. После чего мяч медленно закатился в ворота.

Отчаянию голкипера не было предела.

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ