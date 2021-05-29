Прибыть на стадион в клубном автобусе, пройти звездный путь от раздевалки до поля и почувствовать атмосферу большого стадиона – мечта каждого ребенка. PepsiCo – это не только партнер Лиги чемпионов, но и трамплин к звездной футбольной жизни.

Невозможное становится возможным, если сделать к нему шаг! В этом году PEPSI и ФК "Шахтер" запустили в Украине новую социальную инициативу с конкурсом "Прорыв к мечте", чтобы помочь юным любителям футбола почувствовать себя настоящими футбольными звездами.

Видео тренировки юных победителей с игроками Шахтера:

Маленькие таланты получили настоящий аттракцион впечатлений, который ждет их и в футбольном будущем. В Киеве победителей конкурса ждал фирменный автобус Шахтера – и это было только начало! К мечте надо шагать с лидером, который способен повести за собой и показать пример. Поэтому команду юных звездочек на "Олимпийском" встретил их кумир и по совместительству капитан "горняков" Тарас Степаненко.

Особенной команде нужна особенная форма. В раздевалке на маленьких игроков уже ждали именные футболки, поэтому подготовка к батлу со звездами Шахтера прошла в лучших традициях великих футбольных баталий.

Техника Дентиньо покорила сердца тысяч фанатов, но юные звезды не растерялись и показали свои скиллы – эстафета удивления и ярких впечатлений теперь перешла к звездам донецкого клуба. Фотосессия – обязательная процедура после всех футбольных матчей. Юные таланты не растерялись перед объективами и получили фотографии с кумирами, а также памятные подарки.

Истории победителей #PepsiПрорывКМечте доказывают: мечты становятся реальностью, если очень к ним стремиться. Подробнее о конкурсе читай на pepsiukraine.

Воплощай мечту вместе с PEPSI!