Футбольные эмоции и любовь к игре – то, что прочно связывает легендарный бренд PEPSI с футболом! Годами бренд вступает в колабы с выдающимися игроками и болельщиками по всему миру, поддерживает глобальные и местные футбольные инициативы и проекты, а с 2015 года PepsiCo является партнером Лиги Чемпионов УЕФА.

В этом году PEPSI и Шахтер запустили для активной молодежи социальную инициативу с конкурсом "Прорыв к мечте", в котором каждый ребенок может осуществить свой собственный "прорыв" в мир профессионального футбола. Ведь главным призом конкурса является настоящая профессиональная тренировка со звездами футбола ФК "Шахтер" на базе клуба в Киеве, которая вдохновит победителей на дальнейшее развитие и "зажжет" огоньки в душах будущих звезд украинского спорта.

Принять участие в конкурсе могут все желающие мальчики и девочки в возрасте от 12 лет. Для участия необходимо продемонстрировать свое футбольное мастерство или любимый финт, обязательно задействовав PEPSI, и снять короткое видео. Каждый, кто в период с 8 апреля по 2 мая 2021 поделится своим футбольным видео в сети Instagram с тегом #PepsiПроривДоМрії и отметкой @pepsiukraine, автоматически становится участником конкурса.

После завершения конкурса жюри, состоящее из известных игроков клуба Шахтер Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также представители PEPSI, выберут 11 юных талантов, которых пригласят на общую футбольную тренировку со звездными игроками ФК "Шахтер".

Подробнее о конкурсе узнавай здесь: @pepsiukraine.

Кто уже принял участие в акции PEPSI

Юные таланты уже публикуют свои видео в сети с хэштегом #pepsiпроривдомрії.