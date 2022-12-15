Перед ЧМ-2022 Пеп Гвардиола указал на игрока Манчестер Сити, у которого больше всего шансов выиграть турнир.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Аргентины Хулиан Альварес проживает в Манчестере в районе Энджел Гарденс со своей девушкой и двумя братьями, которые играют в девятом английском дивизионе.

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Там также проживают некоторые испанские и португальские товарищи по команде, например, защитник Манчестер Сити Серхио Гомес. Все они говорят по-испански и собираются вместе до или после тренировок.

Футбольные дебаты между ними – обычное дело. Перед ЧМ-2022 они собрались компанией, к которой присоединился главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола. Во время дискуссии о том, у кого из игроков "горожан" больше всего шансов выиграть ЧМ-2022, звучали названия в основном европейских сборных – Франции, Португалии, Англии, Бразилии... В это время поучаствовать в дискуссии решил Гвардиола.

Как информирует Mundo Deportivo, Пеп спросил: "Знаете, у кого больше всего шансов на победу? У Хулиана Альвареса".

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция будет сыгран 18 декабря.

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