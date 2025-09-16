– Сейчас пришло предложение по Назару Домчаку, чтобы он поехал со сборной на чемпионат мира U-20. Что нам делать? Ну вот если бы ты был тренером вратарей Карпат, что делать? Если мы его отпустим, то он пропустит минимум 3 тура УПЛ. Но это только если сборная не выйдет из группы. У нас остается Андрей Клищук. Мы Романа Мысака подписали еще, ну и в академии у нас есть молодые игроки.

– А в каком статусе он поедет на чемпионат мира?

– Ну это тоже вопрос. Представим, что скажут, что в статусе потенциально основного вратаря. Но не знаю, как там все будет.

– Если он должен играть – это конфликт интересов.

– Но мы можем не отпускать его, потому что это не обязательные даты для УЕФА. И у нас еще трех игроков хотят взять.

– Мое мнение – надо отпустить. Я рассуждаю со стороны игрока, а не тренера. У Карпат есть Клищук на три тура и вы почти ничего не теряете. Тут еще важно мнение самого футболиста. Если он поедет, но будет сидеть в запасе – это риск.

– Это ни один тренер в мире не скажет. Есть отличный пример Андрея Лунина, который ехал на Евро-2024 основным голкипером, а после неудачного матча против Румынии сразу стал вторым номером, – объяснил Владислав Лупашко в подкасте Дениса Бойко на YouTube.

Напомним, что сборная Украины под руководством Дмитрия Михайленко будет стартовать на чемпионате мира U-20 27 сентября. Финал юниорского турнира в Чили состоится 19 октября.

