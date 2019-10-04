Пропустил тренировку – плати 3 тысячи евро: впечатляющий перечень штрафов в Реале

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало все штрафы в мадридском Реале и сумму, которую необходимо уплатить в случае нарушения.

Стали известны суммы штрафов в мадридском Реале. Издание Marca опубликовало, за что и на сколько штрафуют футболистов "сливочных".

Игроки обязаны прибывать на тренировку за 45 минут до ее начала. Опоздание на 5 минут наказывается штрафом в размере 250 евро, 15 минут – 500 евро, а если приехать перед началом – 1000 евро.

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Если пропустить тренировку без уважительной причины – штраф 3 тысячи евро.

Во время восстановительных процедур, в клубном автобусе и раздевалке телефоны игроков должны быть поставлены в беззвучный режим. При их использовании в неподходящих местах игроков штрафуют на 250 евро, при повторных нарушениях сумма может вырасти до 500 и 1000.

Также футболистам запрещено покидать Мадрид, не предупредив Зинедина Зидана. Кроме того, они должны сообщать клубу об интервью, которое собираются дать, а также о любой коммерческой деятельности. Штрафы за нарушение этих правил составляют 1000 евро.

Кроме этого, травмированные игроки должны оставаться на базе до завершения тренировки, за исключением разрешения врачей или главного тренера. Футболисты, не попавшие в заявку, должны находиться в раздевалке перед матчем и оставаться на стадионе до его завершения.

Запрещено посещение раздевалки посторонними людьми во время выездных матчей. Во время пресс-конференции игроки должны быть одеты в официальную клубную одежду.

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