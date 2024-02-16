Пропущенный гол Трубина в видеообзоре матча Лиги Европы Бенфика – Тулуза – 2:1
08:33 - Читати українською
Бенфика переиграла Тулузу в первом стыковом матче Лиги Европы, но позволила забить в ворота Анатолия Трубина. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
67’ Анхел Ди Мария
90+8’ Анхел Ди Мария
Миккель Деслер 75’
Кристиан Мависса Элеби 90+7’
67’ Анхел Ди Мария
75’ Миккель Деслер
90+7’ Кристиан Мависса Элеби
90+8’ Анхел Ди Мария
Первый тайм прошел без голов, а вот в середине второго тайма Бенфика повела в счете. Арбитр заметил игру рукой Кошты в собственной штрафной, а Ди Мария легко реализовал пенальти. Впрочем, Тулуза отыгралась – после "свечи" от защитника Бенфики Даллинга сбросил на Деслера, а тот расстрелял Трубина с близкого расстояния.
Бенфика выстрадала победу над Тулузой благодаря двум пенальти – Трубин пропустил из-за провала защитников
"Орлы" все же вырвали победу. Героем встречи стал тот же Ди Мария, который забил еще один пенальти, теперь на 90+8.
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