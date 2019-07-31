toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Пропущенный гол Лунина в видеообзоре перестрелки Реал – Фенербахче – 5:3

22:16 94 Читати українською
Пропущенный гол Лунина в видеообзоре перестрелки Реал – Фенербахче – 5:3
Реал – Фенербахче – видеоголов и обзор матча / Фото ФК Реал

Реал и Фенербахче устроили голевую феерию в матче за третье место Audi Cup.

 

Audi Cup, матч за третье место

Реал – Фенербахче – 5:3

Голы: Бензема, 12, 27, 53, Начо, 62, Мариано Диас, 80 – Родригес, 6, Дирар, 35, Туфан, 59

Реал – Фенербахче: Лунин допустил ошибку, очередной провал защиты мадридцев, Бензема решил все проблемы

Турки шокировали именитого соперника уже на 6-й минуте, открыв счет. Стоит отдать должное мадридцам, которые быстро сравняли, а потом сумели выйти вперед. До свистка на перерыв Дирар выровнял положение.

Во втором тайме на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который тоже не смог удержать ворота на замке и пропустил пушку от Туфана. Реал был более результативный во второй половине игры и отгрузил сопернику три мяча.

Таким образом мадридцы заняли третье место на турнире Audi Cup.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон

blog_ava
Ференцварош хочет подписать еще двух игроков Шахтера
15:08
882
Теги
Товарищеские матчи Реал Мадрид Реал Мадрид Фенербахче Фенербахче Видеоновости Андрей Лунин Андрей Лунин Audi Cup Реал Мадрид - Фенербахче
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
23
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук