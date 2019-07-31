Пропущенный гол Лунина в видеообзоре перестрелки Реал – Фенербахче – 5:3

Реал и Фенербахче устроили голевую феерию в матче за третье место Audi Cup.

Audi Cup, матч за третье место

Реал – Фенербахче – 5:3

Голы: Бензема, 12, 27, 53, Начо, 62, Мариано Диас, 80 – Родригес, 6, Дирар, 35, Туфан, 59

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Турки шокировали именитого соперника уже на 6-й минуте, открыв счет. Стоит отдать должное мадридцам, которые быстро сравняли, а потом сумели выйти вперед. До свистка на перерыв Дирар выровнял положение.

Во втором тайме на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который тоже не смог удержать ворота на замке и пропустил пушку от Туфана. Реал был более результативный во второй половине игры и отгрузил сопернику три мяча.

Таким образом мадридцы заняли третье место на турнире Audi Cup.

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