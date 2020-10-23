"Знали, что будет трудный матч. Вначале сами усложнили задачу, приняв несколько решений. Пропущенный гол – это, пожалуй, моя ошибка, потому я требую, чтобы мы делали это.

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Мне очень понравилась реакция. Во втором тайме мы намного лучше понимали места, которые нужно атаковать, и играли более целеустремленно. Мы создавали гораздо больше и упустили поздний момент из-за еще одного недоразумения в защите. В целом мы забили два хороших гола, второй был фантастическим. Рады начать с победы", – цитирует Микеля Артету Football London.

Заметим, Рапид в матче забил первым, однако "канониры" сумели отыграться и победили со счетом 2:1.

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