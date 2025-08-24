Вильяреал во 2-м туре Ла Лиги сезона 2025/26 разгромил Жирону (5:0). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Глупое удаление Гассаниги в провальном поединке против Райо Вальекано открыло шанс для Владислава Крапивцова. Виктор Цыганков же, отметившись ассистом в предыдущем матче, не имел оснований потерять место в основе. Поэтому в стартовом составе Жироны появились сразу двое украинцев.

Жирона потерпела разгром от Вильяреала – Крапивцов в ужасном матче пропустил 5 голов, кат Реброва превзошел Цыганкова

Впрочем, сам матч сложился для каталонцев катастрофически. Уже к 30-й минуте они уступали 0:4, а на 64-й минуте Крапивцов пропустил пятый и последний мяч. Цыганков отыграл 78 минут, после чего был заменен на Асприлью.

Несмотря на пять пропущенных голов, Крапивцов получил самую высокую оценку среди игроков стартового состава Жироны по версии SofaScore – 6,8. Цыганков – 6,3.

