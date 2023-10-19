Арендованный у Милана нападающий Норчепинга Эмиль Робак связался со спортивным директором шведского клуба Тони Мартинссоном и дал понять, что с ним всё в порядке. Об этом информирует Expressen.

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"Я встретился с ним сегодня, так что всё в порядке. Я сообщил об этом прессе, чтобы расставить все точки над "і", – отметил Мартинссон.

Также журналисты издания связались с матерью футболиста, задав ей вопрос, почему Норчепинг не мог выйти на связь с её сыном. "Я предпочитаю пока воздержаться от комментариев по этому поводу", – последовал ответ.

Мартинссон отметил, что исчезновение Робака, скорее всего, связано со спортивными вопросами.

Контракт игрока с Миланом рассчитан до лета 2025 года. Златан Ибрагимович отмечал, что Эмиль является будущим сборной Швеции. "Это игрок совершенно другого уровня", – заявлял Златан.

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