Разгром в матче Лиги чемпионов – это всегда шикарное зрелище. Двойное наслаждение оно доставляет, когда одним из непосредственных героев матча становится украинский футболист.

Противостояние Манчестер Сити и Шальке должно было стать громким украинским поединком между Александром Зинченко и Евгением Коноплянкой. Для каждого из них матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19 запомнятся на всю жизнь. Правда, эмоции от поединков у наших ребят расположены на разных полюсах.

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Выход Сити из группы не стал ни для кого сюрпризом, команда Гвардиолы была одним из фаворитов победы в турнире. А вот Шальке переживал болезненное падение после стремительного пике в прошлом сезоне, исправить ситуацию мог лишь какой-нибудь успех в Лиге чемпионов. Но Доменико Тедеско и Евгения Коноплянку ждало не просто разочарование, а настоящее фиаско.

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В первом матче перед родными трибунами Шальке дал настоящий бой, лишь досадная потеря концентрации в конце игры позволила "горожанам" усилиями Стерлинга праздновать драматическую победу – 2:3. К подвигу на "Фельтинс-Арена" присоединился и вышедший на замену Александр Зинченко.

Обвинить Шальке в беззубости вряд ли кто-то отважился бы. Команда дала достойный бой машине Гвардиолы. Футбол всегда готов для чуда – фанаты гельзенкирхенцев просят небо о сенсации на "Этихаде".

Вечер 12 марта 2019 года. Украинские СМИ наперегонки дают новости о том, что Зинченко и Коноплянка выйдут в основе своих команд, в плей-офф Лиги чемпионов состоится большое сражение украинцев. Сердца украинских поклонников футбола разрывает противоречие – молодой Зинченко должен сыграть без ошибок, чтобы завоевать право чаще выходить на поле, а Коноплянка переживает непростой период в карьере и нуждается в импульсе для нового рывка. В итоге все начинают болеть за хороший футбол, и не прогадали.

Хосеп Гвардиола не только дает Зинченко место в основе, но и строит через него игру команды. Молодой универсал не теряется, уверенно обыгрывается с партнерами и не боится смещаться в центр. Пользуясь многочисленным большинством на всех участках поля Сити мгновенно разрывает Шальке.

Впрочем, пробить Ферманна – не такая простая задача, "размочить" счет хозяевам удается лишь на 35-й минуте благодаря пенальти. Выполнять 11-метровый удар пошел Серхио Агуэро. Опытный аргентинец такими шансами не разбрасывается – эффектная "паненка" и 1:0.

Забитый гол лишь усугубил аппетит Сити, количество и скорость атак начинают расти. Теперь результат пришел почти мгновенно – через 4 минуты Кун оформляет дубль. Стерлинг классно пяткой отдал на кума Месси, а тот находит дыру среди трех защитников и пробивает между ног голкиперу – 2:0!

Теоретически существует крошечная вероятность, что Шальке закамбечит, выиграет 2:3 и игра перейдет в экстра-таймы. Существует такая вероятность ровно 3 минуты, пока Лерой Сане после шикарного разрезного паса Зинченко не прошивает Ферманна своим фирменным ударом в дальний угол – 3:0 еще до перерыва.

Шальке разбит и демотивирован, команда не может взять мяч под контроль хотя бы несколько секунд, шансы на дальнейший путь в ЛЧ потеряны. Тедеско не находит слов, чтобы завести команду на достойное хлопанье дверью. После свистка на второй тайм издевательство продолжается.

Сане сначала теряет несколько моментов, а затем забивает из офсайда. Активный немец не видит сопротивления от соотечественников. В следующем эпизоде он находит Стерлинга – Рахим свой шанс реализует, 4:0.

Деклассированный Шальке кое-как отбивается, Коноплянка играет вообще без мяча. Когда оборонительные редуты гостей устают, Сити включает более высокую скорость в желании отправить соперника в нокдаун. И это удается на все 100%.

Зинченко снова удобно отпасовал на Сане, тот прострелил на Бернарду Силву, а португалец элегантно завершил атаку ударом в самый угол – 5:0! "Этихад" сходит с ума, но это еще не конец.

Сане оформляет очередной голевой пас на Фила Фодена, который легко обыграл Ферманна и довел счет до фантастического разгрома – 6:0. Но поскольку такой счет "горожане" уже дарили своим трибунам в групповом матче против Шахтера, то теперь планку нужно повышать.

И с этой задачей в тот вечер команда Гвардиолы справилась на "отлично". Жезус из-за линии штрафной пробивает из-под защитников в ближний угол Ферманна. Капитан Шальке такого маневра бразильца не ожидал, потому не успел среагировать на удар. 7:0 – Манчестер Сити разбивает Шальке и устанавливает свой новый рекорд результативности в матчах Лиги чемпионов!

После игры Коноплянка и Зинченко пожмут руки и обменяются футболками. Но если для Александра она станет символом "снятия скальпа" с Шальке, то для Евгения всегда будет напоминать о позоре на "Этихад", вошедшем в историю турнира сильнейших команд Европы.