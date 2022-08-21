Менье после удивительного поражения Борусии от Вердера якобы сказал: "Я хочу уйти отсюда". По крайней мере, так написало издание Bild. Журналисты добавили, что между бельгийцем и главным тренером серьезный конфликт.

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Впрочем, футболист лично опроверг эту информацию. Тома в Instagram написал: "Пропаганда". Так или иначе, у Менье есть варианты на трансферном рынке. Им интересуются Манчестер Юнайтед и Барселона.

Менье перешел в Боруссию два года назад из ПСЖ. Железным игроком стартового состава Дортмунда он не считается. Провальный матч с Вердером Тома просидел в запасе – играл его конкурент Вольф.