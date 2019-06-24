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Промес официально стал игроком Аякса

21:51 74 Читати українською
Промес официально стал игроком Аякса
Промес официально стал игроком Аякса / фото: ФК Аякс

Полузащитник Севильи Квинси Промес продолжит карьеру в составе амстердамского Аякса.

27-летний футболист подписал контракт на 5 лет до 30 июня 2024, сообщает пресс-служба Аякса. Подготовку к новому сезону хавбек начнет 8 июля.

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Севилья получит за трансфер Промеса 15,7 миллиона евро, эта сумма может вырасти до отметки 17,2 миллиона евро.

Промес выступал за испанский клуб с августа 2018 года, куда он перешел из московского Спартака. В прошлом сезоне чемпионата Испании он провел 33 матча и забил два мяча.

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Трансферы Квинси Промес Квинси Промес Трансферы Чемпионата Испании Севилья Севилья Аякс Аякс Нидерланды
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