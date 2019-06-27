Промес эмоционально попрощался с болельщиками Севильи

Полузащитник Аякса Промес оставил трогательное обращение фанатам Севилье.

"Моя севильская семья, спасибо вам за все. Жаль, что вы не смогли увидеть все то, что я умею делать на поле. Желаю вам всего наилучшего, никогда вас не забуду", – написал Промес в своем Instagram.

Промес официально стал игроком Аякса

Напомним, 27-летний футболист подписал контракт на 5 лет до 30 июня 2024, Подготовку к новому сезону хавбек начнет 8 июля. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро и может увеличиться до 17,2 млн.

Промес выступал за испанский клуб с августа 2018 года, куда он перешел из московского Спартака. В прошлом сезоне чемпионата Испании он провел 33 матча и забил два мяча.

Зидан рассматривает 4 тактические схемы для обновленного Реала – везде фигурирует игрок, которого нет в команде