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Промес эмоционально попрощался с болельщиками Севильи

13:42 37 Читати українською
Промес эмоционально попрощался с болельщиками Севильи
Квинси Промес / фото: ФК Аякс

Полузащитник Аякса Промес оставил трогательное обращение фанатам Севилье.

"Моя севильская семья, спасибо вам за все. Жаль, что вы не смогли увидеть все то, что я умею делать на поле. Желаю вам всего наилучшего, никогда вас не забуду", – написал Промес в своем Instagram.

Промес официально стал игроком Аякса

Напомним, 27-летний футболист подписал контракт на 5 лет до 30 июня 2024, Подготовку к новому сезону хавбек начнет 8 июля. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро и может увеличиться до 17,2 млн.

Промес выступал за испанский клуб с августа 2018 года, куда он перешел из московского Спартака. В прошлом сезоне чемпионата Испании он провел 33 матча и забил два мяча.

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Теги
Испания Трансферы Севилья Севилья Аякс Аякс Квинси Промес Квинси Промес
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