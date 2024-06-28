Перед началом кампании 2023/24 “сливочным” пришлось быстро искать голкипера, поскольку Тибо Куртуа получил тяжелую травму. Реал взял в аренду Кепу в Челси.

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Аррисабалага сразу стал первым выбором Карло Анчелотти, а вот Андрей Лунин оставался на скамейке и ждал своего шанса. Украинец его одержал, сумев вытеснить Кепу из основного состава. Этот факт заставил задуматься руководство Реала в целесообразности выкупать испанца у Челси. Ожидалось, что Лунин подпишет новый контракт с клубом, а Аррисабалага вернется в Лондон. В раздевалке по завершении финала Лиги чемпионов считалось несомненным, что Лунин будет искать смену обстановки на следующий сезон. Более того, так думал даже тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти, поскольку украинец хочет место в старте, а "сливочные" демонстрируют, что Куртуа останется первым номером.

Впрочем, украинский голкипер до сих пор не продлил свое соглашение со "сливочными". Андрей сомневается относительно своего пребывания в Мадриде. В связи с этим Реал готов вновь рассмотреть возможность работать с Кепой. Об этом сообщает Madrid Zone со ссылкой на Marca.

Напомним, что за сливочных испанский вратарь сыграл в 20 матчах в сезоне 2023/24. Действующее соглашение Кепы с Челси действует до 2025 года.

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