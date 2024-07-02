Португальцы одолели Словению только в серии послематчевых пенальти (0:0, по пен. 3:0) и получили путевку в четвертьфинал. Судьбу матча мог решить Криштиану Роналду, который получил шанс пробить 11-метровый в первом экстратайме. Впрочем, он не смог переиграть Яна Облака.

Упущенный шанс Роналду и шоу голкипера в серии пенальти в видеообзоре матча Португалия – Словения

BBC транслировало игру в Великобритании и, показывая повтор нереализованного пенальти Роналду, добавило подпись: "Промахтиану Пеналду" ("Misstiano Penaldo" (miss – промах на английском).

Напомним, на Евро-2024 Криштиану Роналду не забил ни одного гола. Португалия в четвертьфинале сыграет с Францией. Этот матч запланирован на 5 июля.

Португалия прорвалась в четвертьфинал Евро-2024 – Роналду не забил пенальти, Словения дотянула до серии, промах Вербича