Подопечным Флика хватило полтайма, чтобы оформить комфортное преимущество в два мяча. Сначала Гнабри замкнул прострел Сане, а затем Рюдигер лучше всех сыграл головой на подаче стандарта.

ЧМ-2022, отбор: Германия разбила Исландию, в группе J никто не хочет становиться вторым, "карлики" покорно раздали очки

После перерыва избиение продолжил Сане, который с близкого расстояния влепил мяч в ближнюю девятку. Отдельного внимания стоит игра Тимо Вернера. Нападающий Челси уже привычно упускал моменты, среди которых был и неуклюжий промах по пустым воротам. На 89-ой минуте судьба наконец улыбнулась Вернеру – голкипер Исландии отбил его удар в штангу, от которой "хороший" мяч таки закрутился в ворота.