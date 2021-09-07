Мундиаль – это не только ожесточенные баталии и яркие голы. Его история знает курьезные случаи, слава которых раздается десятилетиями, а фанаты помнят их не хуже, чем лучшие взятия ворот.

Некоторые эпизоды на чемпионатах мира стали визитной карточкой своих героев, а некоторые выглядят настолько анекдотично, что не с первого раза в них веришь. Вспоминаем наиболее яркие из них.

Первый украинец на мундиале: исторический чемпион с Динамо, которого избрали в сборную с Пеле и номинировали на Золотой мяч

Промах "Короля футбола"

Имя легендарного бразильского форварда Пеле навсегда вписано в историю футбола. Он сотни раз огорчал голкиперов соперника, и даже массированные оборонительные редуты не могли остановить нападающего.

Но, как говорит сам Пеле, "рядом с тысячей забитых голов есть как минимум тысяча незабитых". Эпизод в игре с Уругваем – один из самых запоминающихся.

В полуфинале ЧМ-1970 Пеле получил классный пас и вышел один на один с голкипером. Король сделал классный трюк и пробежал мимо мячя, который пропустил и растерянный вратарь. Без единого касания к мячу Пеле обыграл кипера и оказался перед пустыми воротами. Но после одного из лучших финтов в карьере Король не сумел попасть в пустые ворота. Ирония иногда портит планы даже самых лучших.

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"Рука Бога"

Карьера Диего Марадоны – это история взлетов и падений, которую хочется пересматривать снова и снова. На пике формы Диего не могли остановить не только разъяренные защитники, но даже футбольные правила.

В четвертьфинале Мундиаля 1986 года встретились заклятые враги – Англия и Аргентина. В первом тайме зрители в Мехико голов не увидели, но старт второй половины игры подарил им зрелище, которое просто невозможно забыть.

Сначала Диего среагировал на срезку от защитника, выскочил перед голкипером и рукой переправил мяч в ворота. Хитрость аргентинца была настолько искусной, что арбитр не увидел нарушения правил и несмотря на апелляции английских футболистов засчитал гол. А через несколько минут Марадона получил мяч в центре поля, обыграл половину команды британцев вместе с голкипером и удвоил преимущество. Гол Линекера в конце игры ничего не изменил, а благодарные фанаты назовут трюк Диего "рукой Бога".

Три желтых карточки

На ЧМ-2006 Грэм Полл считался одним из лучших арбитров, ему даже прочили судейство в финале. Но осуществлению мечты помешала досадная, курьезная и смешная ошибка.

Матч группового этапа между Австралией и Хорватией был настолько боевым, что Грэм раздавал "горчичники" направо и налево. Он так увлекся, что Йосип Шимунич после второго предупреждения не увидел перед собой красную карточку и продолжил игру.

Правда, в конце матча Шимунич снова грубо сфолил и был наконец-то удален с поля. Игра завершилась 2:2, а Полл до сих пор слушает подколки о трех желтых карточках.

Анекдотическая сборная Заира

Эту сборную с африканского континента еще долго будут вспоминать с улыбкой. После поражения Югославии на ЧМ-1974 со счетом 0:9 местный диктатор Мобуту пообещал команде наказание, если они проиграют с разницей больше, чем в 3 мяча. Все бы ничего, но следующим соперником Заира была... сборная Бразилии.

Если вы считаете команды Моуринью автобусами – значит, вы ничего не знаете о Заире. Футболисты этой команды едва не траншеи рыли, чтобы не пустить бразильцев к своим воротам. Но свою миссию они выполнили.

Кроме того, в конце игры Бразилия получила право на штрафной с близкого расстояния. Илонга Мвелу сразу после свистка арбитра побежал к мячу и вколотил его как можно дальше, чем вызвал настоящий шок у бразильцев. Арбитр наградил его "горчичником" и приказал вернуться в стенку и ждать удара. 0:3 – радостная команда Заира возвращается домой с выполненным заданием.

Но и здесь не обошлось без анекдота: Заир поехал домой на шикарном автобусе, который временно выдали немецкие организаторы. Представители команды были убеждены, что это подарок и его не нужно будет возвращать!