Судебная волокита вокруг звезды мадридского Реала Карима Бензема уже скоро должна завершиться. Ему грозит серьезное наказание.

Два дня проходит заседание Версальского суда по делу с якобы шантажом Бензема своего бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Сегодня, 21 октября, прокурор озвучил желаемое наказания.

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Как сообщает Get French Football News, представитель обвинения требует для Карима 10 месяцев заключения условно и штраф в размере 75 тысяч евро. Максимальное наказание, которое грозит форварду Реала – 5 лет за решеткой.

Напомним, Бензема подозревают в том, что он был посредником между шантажистами и Матье Вальбуэна, у которого требовали солидную сумму за видеозапись интимного характера. Француз обвинения отрицает и настаивает, что просто дал совет другу.

Breaking | Prosecutor announces they are seeking a 10 month suspended prison sentence for Karim Benzema & a €75k fine. — Get French Football News (@GFFN) October 21, 2021

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