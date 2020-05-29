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Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Вукоевича – экс-игрок Динамо угрожал убить жену и тещу

19:25 14 Читати українською
Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Вукоевича – экс-игрок Динамо угрожал убить жену и тещу
Огнен Вукоевич / ФК Динамо

Бывший полузащитник Динамо, а ныне наставник сборной Хорватии U-20 больше не имеет проблем с законом на родине.

Напомним, недавно 36-летний Вукоевич был арестован по подозрению в семейном насилии. Экс-игрок Динамо якобы пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить свою жену и тещу.

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Впрочем, прокуратура Загреба закрыла уголовное производство и сняла с хорвата все обвинения. Все меры предосторожности касательно Вукоевича также были отменены.

"Действительно, из-за определенных недопониманий с женой я вынужден был давать объяснения в прокуратуре. Меня освободили с обязательством, что пока эти разногласия не будут полностью решены, мы не можем жить в одном доме. Я верю, что мы решим эту ситуацию с нашей семьей, а к тому времени прошу уважать мое право на конфиденциальность", – цитирует Вукоевича Gol.hr.

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