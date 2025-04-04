На судебном заседании, состоявшемся в этот четверг в Мадридском провинциальном суде, прокурор подтвердил свое ходатайство о назначении наказания в виде четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для Карло Анчелотти за неуплату налогов на сумму чуть более одного миллиона евро. Об этом информирует AS.

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В частности тренера Реала обвиняют в хищении из государственной казны 1 062 079 евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 финансовых годах (675 718 евро) во время первого периода работы итальянского тренера в Мадриде.

Адвокат Анчелотти настаивал на том, что Карло делал то, что говорили ему в Реале и не знал, что делает какое-либо мошенничество. Он также привёл в пример решение Мадридского провинциального суда от 2020 года по аналогичному делу, возбужденному против Райо Вальекано за неуплату налогов по контрактам. Решение суда предусматривало привлечение к ответственности руководителей клуба, но не игроков или тренера.

Адвокат также попросил у суда, в случае обвинительного приговора, применить смягчающие обстоятельства в виде компенсации ущерба. Однако прокуратура настояла, что это невозможно сделать.

Точка в этом деле ещё не поставлена.

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