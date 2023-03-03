27 февраля стало известно, что марокканец мог изнасиловать 24-летнюю девушку. Она сообщила, что футболист задрал ее одежду, целовал губы и грудь, а также проник в нее в своем доме в западном пригороде Парижа.

ПСЖ не пугают обвинения против Хакими – клуб поддержал игрока

Прокуратура Нантерра посреди недели начала расследование, а теперь приняла решение официально предъявить Ашрафу обвинения. Об этом сообщает AFP, которая связалась со стражами порядка.

Хакими считает все обвинения вымышленными и ложными. По неофициальной информации, клуб поддержал своего защитника и предоставил ему юридическую помощь по этому делу.

Месси и Хакими роскошными голами принесли ПСЖ волевую победу – Лео чуть не забил с углового