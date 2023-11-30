Прокуратура Федерации футбола Италии вербует игрока Милана – требует стать "крысой" и сдавать своих партнёров
В четверг, 30 ноября, правый защитник Милана Алессандро Флоренци встретился с представителями прокуратуры, чтобы дать показания по делу об участии в незаконных тотализаторах.
Как информирует La Repubblica, на встрече со следователями Флоренци рассказал, что играл на нелегальных сайтах только в такие игры, как рулетка и блэкджек, но при этом никогда не делал ставок на спортивные события. В случае подтверждения прокуратурой этих показаний футболист отделается только штрафом.
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Однако утверждается, что Флоренци был замечен в офисе прокурора Федерации футбола Джузеппе Чине. Согласно источнику, это может говорить о том, что у Флоренци есть другая информация, представляющая интерес для Федерации футбола Италии, но не гражданских судов. Предположительно это могут быть сведения о других игроках, которые играли в азартные игры.
Источник утверждает, что Флоренци не рискует получить дисквалификацию и не обсуждает какую-либо сделку о признании вины.
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