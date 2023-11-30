В четверг, 30 ноября, правый защитник Милана Алессандро Флоренци встретился с представителями прокуратуры, чтобы дать показания по делу об участии в незаконных тотализаторах.

Как информирует La Repubblica, на встрече со следователями Флоренци рассказал, что играл на нелегальных сайтах только в такие игры, как рулетка и блэкджек, но при этом никогда не делал ставок на спортивные события. В случае подтверждения прокуратурой этих показаний футболист отделается только штрафом.

Чемпион Европы из Милана признался, что нарушал закон об азартных играх – есть шанс избежать наказания

Однако утверждается, что Флоренци был замечен в офисе прокурора Федерации футбола Джузеппе Чине. Согласно источнику, это может говорить о том, что у Флоренци есть другая информация, представляющая интерес для Федерации футбола Италии, но не гражданских судов. Предположительно это могут быть сведения о других игроках, которые играли в азартные игры.

Источник утверждает, что Флоренци не рискует получить дисквалификацию и не обсуждает какую-либо сделку о признании вины.

Боруссия Д вышла в плей-офф ЛЧ из "группы смерти", одолев Милан, ПСЖ спасся с Ньюкаслом на 90+8 благодаря пенальти