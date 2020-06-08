"Проклятые матча без зрителей": форвард Аугсбурга признался, что не реализовал пенальти из-за пустых трибун

Форвард Аугсбурга Флориан Нидерлехнер не смог реализовать пенальти в матче 30-го тура Бундеслиги против Кельна (1:1).

"Я сделал самую большую ошибку, которую только может допустить пенальтист. Всегда бью в правый угол, всегда. Но потом я услышал, как игроки Кельна говорят между собой: "Ты знаешь, куда он будет бить". Это заставило меня сменить угол.

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Проклятые матча без зрителей! Я позволил сбить себя с толку. Ошибки – часть футбола. Я много раз был героем, а теперь – дурак", – приводит слова Нидерлехнера Goal.

Отметим, что Аугсбург и Кельн так и не выявили сильнейшего – команды расписали боевую ничью (1:1).

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