Роме, возможно, придется обойтись без Уэсли в матче Серии А против Торино в эти выходные, поскольку он получил травму, выступая за сборную Бразилии. Изначально ожидалось, что защитник выйдет в стартовом составе на отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Боливии, но он даже не оказался на скамейке запасных команды Карло Анчелотти.

Гасперини хочет дать еще один шанс Довбику – Рома попытается "воскресить" Артема

По данным Sky Sport Italia, у него воспаление левого колена, поэтому его участие в воскресном матче против "быков" под большим вопросом.

Уэсли сделал большой вклад в 6 очков Ромы на старте сезона, забив гол в своем дебютном матче за команду Джан Пьеро Гасперини в ворота Болоньи и отыграв все 90 минут в обеих встречах чемпионата.

Ранее Рома потеряла вингера Леона Бэйли, который летом подписал контракт и получил мышечную травму во время своей первой тренировки.

