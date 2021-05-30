"Все были уверены в победе Манчестер Сити. Вся Англия отдавала трофей Манчестер Сити, но мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. С меня раньше смеялись, но сегодня мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят. Мы же помним ту ситуацию с Яя Туре, так что это проклятие действует уже 10 лет.

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Пользуясь случаем, поздравляю Романа Абрамовича и Марину Грановскую с большой победой. Я очень рад за них и аплодирую им стоя. Манчестер Сити тоже мог сегодня победить, но они это сделают, когда вернут Яя Туре в клуб", – поделился Селюк в комментарии Sport24.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити упустил шанс получить заветный трофей, минимально уступив Челси (0:1).

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