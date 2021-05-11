Прокачай свой TikTok вместе с Pepsi и Lay's: присоединяйся к челленджу с футбольными звездами
Стать звездой TikTok стало легче! Присоединяйся к челленджу от Pepsi и Lay's – и становись популярным вместе с топовыми футболистами мира.
Сыграть в лучшую игру вместе с футбольными звездами теперь можно просто дома! Участвуй в Pepsi Challenge вместе с любимыми брендами – Pepsi и Lay’s.
Алгоритм действий очень простой:
1. Снимай видео игры в дуэте с Месси и Погба, держа в руках Pepsi или Lay's;
2. добавляй хэштеги #футболсмакуєкращезлейс та #футболсмакуєкращезпепсі;
3. качай свой TikTok и становись звездой сети!
Зацени креативные видео пользователей, которые уже присоединились к крутому челленджу!
Для популярности надо немного: чуть-чуть креатива и вкусные чипсы с любимым напитком.
Стать звездой может каждый, стоит только попробовать.
Наслаждайся игрой вместе с Pepsi и Lay's.
Не медли, а скорее пополняй ряды участников челленджа, который покоряет сеть.
Челлендж от Pepsi и Lay's – будь на одной волне со звездами.
Смотреть футбол и болеть за любимые команды вкуснее с Pepsi и Lay's.
Pepsi Challenge – попробуй вкус популярности вместе с Pepsi и Lay's!