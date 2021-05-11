Стать звездой TikTok стало легче! Присоединяйся к челленджу от Pepsi и Lay's – и становись популярным вместе с топовыми футболистами мира.

Крутой челлендж от Pepsi и Lay's

Сыграть в лучшую игру вместе с футбольными звездами теперь можно просто дома! Участвуй в Pepsi Challenge вместе с любимыми брендами – Pepsi и Lay’s.

Алгоритм действий очень простой:

1. Снимай видео игры в дуэте с Месси и Погба, держа в руках Pepsi или Lay's;

2. добавляй хэштеги #футболсмакуєкращезлейс та #футболсмакуєкращезпепсі;

3. качай свой TikTok и становись звездой сети!

Зацени креативные видео пользователей, которые уже присоединились к крутому челленджу!

Для популярности надо немного: чуть-чуть креатива и вкусные чипсы с любимым напитком.

Стать звездой может каждый, стоит только попробовать.

Наслаждайся игрой вместе с Pepsi и Lay's.

Не медли, а скорее пополняй ряды участников челленджа, который покоряет сеть.

Челлендж от Pepsi и Lay's – будь на одной волне со звездами.

Смотреть футбол и болеть за любимые команды вкуснее с Pepsi и Lay's.

Pepsi Challenge – попробуй вкус популярности вместе с Pepsi и Lay's!