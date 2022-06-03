"На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно, особенно когда был задел 2:0. После 2:0 чувствовалось, что наши ребята чуть-чуть расслабились и перестало хватать сил. Все-таки многие игроки после двухмесячного перерыва попали в круговорот сборной, где были очень серьезные тренировки.

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Думаю, что когда мы пропустили этот нелепый мяч – там была серия ошибок – было страшновато, что шотландцы понесутся вперед и сделают счет 2:2.

Считаю, что Уэльс будет пройти чуть проще. Это сугубо мое личное мнение, и оно базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом. Конечно, вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. Но я уверен в сборной на сто процентов", – сказал Левченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, финальное сражение за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится 5 июня – в воскресенье "сине-желтые" сойдутся в "матче жизни" с Уэльсом.

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