– Почему Шахтер, в отличие от Динамо, удачно выступает в еврокубках и УПЛ?

– У них не был такой сложный график, как у нас. Шахтер напрямую попал в Лигу чемпионов, поэтому у них была совсем другая подготовка. Я вам обещаю, пройдет время, и этому Динамо будут еще аплодировать болельщики. Мы в этот кризис попали вместе, и вместе из него выйдем.

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– У Шахтера перед стартом сезона тоже были свои проблемы, команда у них сменилась на 80 процентов.

– У нас тоже была молодая команда два года назад, когда пришел Луческу. И мы тогда тоже обыгрывали Шахтер и дважды играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Механизм иногда нужно смазывать, но, к сожалению, война внесла свои коррективы, – цитирует Суркиса FanDay.

Напомним, Шахтер занимает второе место в УПЛ, потеряв очки только в одном матче чемпионата (первый тур с Металлистом 1925). Динамо же выиграло только три из восьми поединков УПЛ, а в Лиге Европы пока не набрало ни одного очка.

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