Полесье не собирается успокаиваться, услышав разговор полевого судьи и VAR-ассистента в конце скандального матча 12-го тура УПЛ против Александрии (0:1).

"ФК Полесье выражает удовлетворение решением УАФ впервые в истории украинского футбола опубликовать записи разговоров арбитров из кабины VAR.

Скандал в матче Александрия – Полесье: впервые в Украине опубликован разговор с VAR, житомирцы требуют реакции Монзуль

Просмотрев предоставленные материалы, ФК Полесье возмущен действиями главного арбитра Александра Шандора и арбитра VAR Романа Блавацкого в матче Александрия – Полесье в 12-м туре УПЛ. Эпизод, который состоялся на 90+3 минуте игры.

Из записей четко зафиксировано, что главный арбитр матча Шандор и арбитр VAR Блавацкий никоим образом не убедились в правильности или неправильности решения. Главный арбитр Шандор не видел эпизод, не просмотрел повтор (не использовал VAR) и соответственно не выполнил свои прямые обязанности в матче. Арбитр VAR Блавацкий зафиксировал возможное попадание мяча в руку в штрафной площадке ФК Александрия, однако проявил недопустимую и подозрительную поспешность в решении, а также без всяких убедительных аргументов завершил просмотр ключевого момента матча прямых конкурентов. В свою очередь Шандор, не получив от Блавацкого уверенной аргументации по эпизоду с рукой, отказался самостоятельно пересмотреть эпизод.

Таким образом главный арбитр Шандор и арбитр VAR Блавацкий проявили преступную халатность, которая кардинально повлияла на финальный результат матча и как следствие ход чемпионата.

ФК Полесье требует:

1) дать оценку действиям главного арбитра Шандора и арбитра VAR Романа Блавацкого;

2) применить все необходимые дисциплинарные меры к главному арбитру Шандору и арбитру VAR Роману Блавацкому для предотвращения подобных ошибок в будущем;

3) призывает клубы УПЛ поддержать инициативу ФК Полесье об очной встрече клубов с консультантом по арбитражу УАФ Н. Риццоли и председателем судейского корпуса УАФ Е. Монзуль для обсуждения острых вопросов относительно решений арбитров, которые в большом количестве возникли в течение начала этого сезона и имели влияние на результат", – говорится в сообщении пресс-службы Полесья.

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