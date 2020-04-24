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Производитель каннабиса близок к приобретению права на переименование Камп Ноу – он является партнером Майка Тайсона

13:48 45 Читати українською
Производитель каннабиса близок к приобретению права на переименование Камп Ноу – он является партнером Майка Тайсона
Майк Тайсон с партнером / Daily Mail

Стадион Барселоны получит новое название на сезон 2020/21 – одним из главных претендентов на покупку прав является производитель каннабиса.

Деловой партнер Майка Тайсона стремится приобрести право на название домашнего стадиона Барселоны. Как известно, каталонский клуб впервые в истории готов переименовать Камп Ноу ради получения дополнительных спонсорских поступлений. Привлеченные таким образом средства Барса инвестирует в исследовательские проекты, которые разрабатываются для борьбы с коронавирусом.

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Одним из претендентов на приобретение права на переименование Камп Ноу является Алки Дэвид – деловой партнер Майка Тайсона. Он занимается производством каннабиса, а его состояние оценивается в 2,6 млрд фунтов, отмечает The Sun.

"Барселона и Алки Дэвид могут стать отличными партнерами. Я вижу в этом крутую возможность. Это исторический момент для мира спорта – думаю, мы сможем договориться. Мы начали диалог в начале недели", – сказал парнер бывшего чемпиона мира по боксу.

Напомним, что Барселона играет на Камп Ноу с 1957 года. Вместимость стадиона – почти 100 тысяч.

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