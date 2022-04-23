"Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило.

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Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я – белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, ее отец украинец, он из Карловки под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют.

Не могу сдержать слез, ведь считаю, что происходящее в Украине – это на самом деле геноцид", – сказал Кучук в программе "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 59-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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