"Мы стартовали без нападающего, потому что мы не можем решать эту проблему. У нас по разным причинам не было сегодня форвардов, которые могли бы выйти и сыграть со стопроцентной готовностью.

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Надо делать анализ матча. Я очень люблю такую модель игры. Другое дело, что мы сыграли недостаточно остро, но это связано с тем, что мы допускали невероятное количество ошибок в простых ситуациях. Много энергозатрат ушло на прессинг и на возвращение себе мяча.

Яшари сегодня был у нас наиболее опасен. Он имел три 99% возможности забить. При том, что мы, конечно, хотим играть сильнее в атаке, сегодня было создано достаточно возможностей, чтобы забить. Из-за этого мы теряем очки уже не в первом матче. Проигрываем матчи, которые нельзя было проигрывать", – цитирует Романа Григорчука пресс-служба ЛНЗ.

Напомним, что в матче 23 тура УПЛ Черноморец одолел ЛНЗ со счетом 1:0 и поднялся на 15 место в турнирной таблице УПЛ.

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