"Возможно, счет 0:6 и слишком большой для Шахтера, но то, что Боруссия заслужила уверенную победу, неоспоримый факт. Скажу больше: проигрыш "горняков" читался еще до игры.

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Считаю, что в двух первых поединках в группе ЛЧ против Реала и Интера, дончане продемонстрировали максимум. А сейчас отношение футболистов к игре мне не понравилось. Видимо, где-то подопечные Луиша Каштру высоко взлетели. С нулем фолов в первом тайме сложно навязать борьбу оппоненту.

Думаю, тренер "горняков" немного ошибся в дебюте поединка. После счета 0:2 нужно было отойти от своих коротких и средних передач, поскольку в Боруссии прекрасно выходил прессинг и быстрые атаки. Поэтому можно было некоторое время сыграть и проще. Голы хозяева привозили сами себе. Но обвинять Бондаря, Трубина или еще кого-то отдельно нельзя. Отвечает за результат вся команда.

В матче с Интером Шахтеру иногда везло, но сейчас в гости приехала команда, которая на равных играла с Реалом и Интером. Было четко видно, что отдача у немцев была больше, чем в украинцев", – цитирует Юрия Вирта zbirna.com.

Из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым, а вот Боруссия М завоевала лидерство. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

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