"За три месяца проиграл в казино все, что у меня было. Плюс машина в ломбард была сдана. Audi A8 у меня была. Вместе с машиной это около 300 тысяч долларов. Это только в Днепре. И еще были периоды. Это до клуба дошло. Я ходил к психологу, меня клуб пытался спасать. У меня лимит был на карточке на зарплату: я не мог больше определенной суммы снять наличных. Если хотел больше, должен был спрашивать разрешения у Стеценко, объяснять. Тогда мне через жену разблокировали карточку.

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Все понимали, что это болезнь и пытались помочь. А меня затягивало. Когда проигрываешь серьезные суммы – идешь отыграться. Я не говорю, что все время проигрывал. Однажды выиграл 350 тысяч гривен, затем – 750 тысяч гривен за один вечер. Тогда доллар стоил 4,5 гривны, а казино работали легально.

Мне казино машину давало с охраной, я ехал и клал деньги в банковский ящик. Давали охрану, потому что не в их интересах было, чтобы их клиента ограбили. Они берегли таких клиентов как я (смеется – прим. "Футбол 24"). Они знали, что я на следующий день верну им деньги.

Я мог пойти в Металлист к Маркевичу, но выбрал Волынь, потому что в Луцке не было казино. Ближайшее было во Львове, но туда же не наездишься. Я боролся, как мог. Видел, что у меня все идет наперекосяк", – рассказал Максимюк в эфире Бомбардир.

Напомним, за свою футбольную карьеру Роман успел поиграть в 13-ти клубах, среди которых Динамо, Днепр, Волынь, российский Зенит и казахские Атырау и Казахмыс. Попробовал он себя и в тренерском ремесле – работал с Волынью, Вересом и Тернополем. Сейчас работает грузчиком в супермаркете Луцка.

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