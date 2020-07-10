toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Проходной результат": Александр Яковенко считает, что Шахтеру повезло с жеребьевкой Лиги Европы

10 июля 23:03 - Читати українською
"Проходной результат": Александр Яковенко считает, что Шахтеру повезло с жеребьевкой Лиги Европы
Александр Яковенко / Вацко Live

Бывший хавбек сборной Украины, Динамо и ряда зарубежных клубов Александр Яковенко положительно оценил жеребьевку Лиги Европы для Шахтера.

 

"Очень важно, что ответный матч с Вольфсбургом состоится в Украине. Если бы пришлось играть на нейтральном поле в другой стране, все равно бы сказалось. Да, не будет болельщиков и город не родной, но родная страна, и это можно назвать родными стенами .

Пятов откровенно оценил жребий Шахтера в Лиге Европы

В 1/4 финала было достаточно сильных команд – Интер, Рома и Севилья. Поэтому попадание на победителя пары Базель – Айнтрахт – это проходной результат", – подытожил Яковенко в эфире программы Оставайся с Футболом.

Напомним, Шахтер имеет преимущество над Вольфсбургом благодаря гостевой победе 2:1. В паре Айнтрахта и Базеля все выглядит еще очевиднее – швейцарцы разбили соперника на выезде 3:0.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

blog_ava
Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів
10 июля
10718
Теги
Александр Александр Яковенко Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Вольфсбург
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
56
мин
Норвич
14:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук