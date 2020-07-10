"Проходной результат": Александр Яковенко считает, что Шахтеру повезло с жеребьевкой Лиги Европы

Бывший хавбек сборной Украины, Динамо и ряда зарубежных клубов Александр Яковенко положительно оценил жеребьевку Лиги Европы для Шахтера.

"Очень важно, что ответный матч с Вольфсбургом состоится в Украине. Если бы пришлось играть на нейтральном поле в другой стране, все равно бы сказалось. Да, не будет болельщиков и город не родной, но родная страна, и это можно назвать родными стенами .

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В 1/4 финала было достаточно сильных команд – Интер, Рома и Севилья. Поэтому попадание на победителя пары Базель – Айнтрахт – это проходной результат", – подытожил Яковенко в эфире программы Оставайся с Футболом.

Напомним, Шахтер имеет преимущество над Вольфсбургом благодаря гостевой победе 2:1. В паре Айнтрахта и Базеля все выглядит еще очевиднее – швейцарцы разбили соперника на выезде 3:0.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут