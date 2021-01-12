Вест Хэм минимально одолел Стокпорт в матче 1/32 Кубка Англии. Смотрите видео гола и главных моментов встречи.

Команда 5 дивизиона села в глухую защиту, поэтому представителю АПЛ пришлось изрядно попотеть. Острые удары наносили Бенрама, Ярмоленко и Соучек – всем не хватило точности.

Вест Хэм вырвал победу над клубом 5 лиги – Ярмоленко стал худшим в матче Кубка Англии, а конкурент показал класс

Украинец ушел с поля на 68 минуте, а на 83-ей Вест Хэм таки лишил себя хлопот овертаймов. Центрбек Доусон в высоком прыжке замкнул подачу Боуэна, который заменил именно Ярмоленко.