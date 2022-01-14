Защитник "горняков" Ефим Конопля признался, что не планирует останавливаться в своем развитии после перемен на семейном фронте.

"Очень рад видеть ребят после долгой разлуки, даже немного соскучился по всем. Эмоции только положительные. Уже прошел медосмотр.

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Все как обычно: проверяли сердце, зрение, желудочно-кишечный тракт, сдавали анализы. Во время отпуска я сделал предложение своей девушке – замечаю, что уже немного меняюсь.

В новом году хочется прогрессировать, выходить на новый уровень, доказывать себе, тренерскому штабу и болельщикам, что могу показывать хорошую игру", – сказал Конопля в комментарии Shakhtar News.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний защитник провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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