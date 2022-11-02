Прогресс при изучении французского: Месси стал лучше общаться с партнёрами по ПСЖ
19:52 - Читати українською
Лионель Месси даёт тактические советы главному тренеру ПСЖ Кристофу Галтье.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал намного лучше общаться с партнёрами по команде благодаря прогрессу в изучении французского языка. Об этом информирует L’Equipe.
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Согласно источнику, Лео общается на французском языке даже со своими детьми.
Благодаря этому прогрессу Месси имеет возможность общаться с главным тренером Кристофом Галтье по поводу тактики. Газета отмечает, что Галтье советуется с аргентинцем в некоторых тактических вопросах.
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