Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал намного лучше общаться с партнёрами по команде благодаря прогрессу в изучении французского языка. Об этом информирует L’Equipe.

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Согласно источнику, Лео общается на французском языке даже со своими детьми.

Благодаря этому прогрессу Месси имеет возможность общаться с главным тренером Кристофом Галтье по поводу тактики. Газета отмечает, что Галтье советуется с аргентинцем в некоторых тактических вопросах.

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