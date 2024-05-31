"Прогресс Лунина – это топ. Он молодец. Я иногда слежу за матчами Реала. Особенно в Лиге чемпионов он молодец. И этот пенальти по центру... Остаться в центре – это такое решение, которое не всегда есть в голове. Лунин выдержал это давление и показывает, что он классный вратарь.

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Конкуренция за статус основного в сборной продолжается. Это выбор главного тренера, я его уважаю. Мы видим, что Лунин был хорошим выбором, потому что сборная вышла на Евро. Я же могу только тренироваться, играть и показывать себя.

Будут матчи до Евро, и только там я могу что-то делать. Кто будет лучшим по мнению тренера, тот и сыграет. Нужно работать", – сказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, перед стартом на Евро-2024 сборная Украины проведет контрольные встречи с Германией, Польшей и Молдовой.

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