"Оранжево-черные" напомнили оппонентам, кто ушел лидером на зимнюю паузу в чемпионате Украины.

Украинская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. Шахтер после 18-ти туров набрал 47 очков и опережает Динамо на 2 пункта. Соревнования в элитном дивизионе возобновятся в конце февраля.

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Шахтер, игроки и тренерский штаб которого уже ушли в отпуск, не упустил случай напомнить оппонентам о ситуации в турнирной таблице. "Тем временем прогноз погоды на зиму +2", – говорится в Twitter "оранжево-черных".

Заметим, что такой гандикап "горняки" оформили именно в последнем туре 2021 года. Подопечные Де Дзерби обыграли Александрию, а Динамо потеряло очки с Зарей и отпустило Шахтер на те самые 2 пункта.

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