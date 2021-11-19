Примечательно, что римлян сейчас тренирует Жозе Моуринью, при котором Шевченко играл за Челси. Скоро мы узнаем, поможет ли этот опыт украинскому специалисту выиграть свой первый матч во главе Дженоа.

Аналитики Parimatch оценивают шансы команды Шевченко на победу в скромные 20%, Роме дают 57% и 23% оставляют на ничью. Тут стоит добавить, что сейчас Дженоа занимает 17 место и не находится в зоне вылета только благодаря лучшей разнице мячей, чем у Сампдории. У Ромы после 12 туров на 10 очков больше, и она идет на 6-м месте. Также в пользу римлян говорит то, что они не проигрывали Дженоа более семи лет, правда, 2 из 5 последних матчей завершились вничью. Также у "грифонов" есть проблемы с составом, двое ключевых футболистов, капитан Доменико Кришито и нападающий Фелипе Кайседо, не сыграют из-за травм.

Дебют у Андрея Шевченко простым точно не будет. К тому же он принял команду не в лучшем положении и добиться быстрых результатов будет непросто. Тем не менее, это значимое событие для украинского футбола. Шевченко стал всего вторым нашим тренером в истории, который возглавил команду из топ-5 чемпионатов Европы. Первым, напомним, был Виктор Скрипник в Вердере.