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Профсоюз игроков Испании выступил против проведения матчей в США

15:01 14 Читати українською
Профсоюз игроков Испании выступил против проведения матчей в США
Серхио Рамос и Лионель Месси / соцсети

Профсоюз футболистов Испании выступил против проведения матчей Примеры в США. Команды готовы даже бойкотировать матчи.

"Такие вещи можно решить более последовательно. Футбол – это не только бизнес, решения не могут приниматься в одностороннем порядке. Мы устали от этого и нам есть много что сказать.

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Они удивлены и возмущены видеть, что принимаются такие решения. Игроки против этого, никто из них не в восторге. Это было единогласно. Некоторые клубы за, а другие против. Я говорю от имени игроков.

Нет действительно свободного времени для проведения таких матчей. Единственный плюс – экспорт нашего футбола. Мы платим игрокам из Саудовской Аравии, проводим матчи в понедельники и тому подобное. Мы не можем иметь всего. Подумали ли о болельщиках, для которых футбол – это спорт?

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В сентябре у нас ожидаемая встреча с президентом Ла Лиги. Я разговаривал несколько раз с Хавьером Тебасом и в некоторых вещах наши мысли не совпадают. Однажды попробую добраться до него в паре шорт чтобы он увидел, что такое футбол", – сказал председатель Профсоюза игроков Испании Давид Агансо, передает AS.

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