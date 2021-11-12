Наставник Барселоны полностью погрузился в тренировочный процесс каталонцев и принимает участие в занятиях на уровне игроков.

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Пресс-служба "блаугранас" поделилась видеороликом с тренировки в своем твиттере. На нем Хави что-то активно объясняет игрокам, при этом выполняя передачу в штрафную. Как всегда получилось точно – Люк Де Йонг без проблем расстрелял ворота.

Напомним, после 12 туров Ла Лиги Барселона только 9-я в турнирной таблице. Первым матчем Хави во главе "блаугранас" должно стать дерби против Эспаньола, которое состоится 20 ноября.

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