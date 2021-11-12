Профессор Хави: новый наставник Барселоны принял участие в тренировке и приобщился к красивому голу
Главный тренер Барселоны Хави не потерял футбольных навыков после завершения игровой карьеры.
Наставник Барселоны полностью погрузился в тренировочный процесс каталонцев и принимает участие в занятиях на уровне игроков.
Хави заморозил все трансферы Барселоны – на счету клуба мизерная сумма, а у тренера есть свой план
Пресс-служба "блаугранас" поделилась видеороликом с тренировки в своем твиттере. На нем Хави что-то активно объясняет игрокам, при этом выполняя передачу в штрафную. Как всегда получилось точно – Люк Де Йонг без проблем расстрелял ворота.
Напомним, после 12 туров Ла Лиги Барселона только 9-я в турнирной таблице. Первым матчем Хави во главе "блаугранас" должно стать дерби против Эспаньола, которое состоится 20 ноября.
Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі